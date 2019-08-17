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Пострадавшие в ДТП с маршруткой «Тула – Липецк» доставлены в больницы
Фото из архива MySlo

Пострадавшие в ДТП с маршруткой «Тула – Липецк» доставлены в больницы

На месте происшествия работали пять бригад Центра медицины катастроф.

Около 18 часов в Тепло-Огаревском районе Тульской области произошло ДТП с участием маршрутки «Тула – Липецк». По предварительным данным, легковушка Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом.

В аварии пострадали 11 человек, водитель легковушки погиб. На место происшествия оперативно выехали пять бригад Центра медицины катастроф. По информации областного минздрава, все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Тульской области. 8 человек – в Ефремовскую ЦРБ, 2 – в Щекинскую ЦРБ и один – в тульскую больницу имени Ваныкина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:32 0
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