новости
новости
Регистрация
Житель Алексина до смерти избил оскорбившую его женщину
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Алексина до смерти избил оскорбившую его женщину

Злоумышленник задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело.

В отношении 55-летнего алексинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По версии следствия, утром 14 августа обвиняемый со своей знакомой находились на ул. Вересаева. Между ними произошла ссора. Во время перепалки женщина оскорбила своего знакомого. В ответ он жестоко избил её, нанес множество ударов по голове и туловищу. От полученных травм несчастная скончалась на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, провели необходимые допросы и проверку показаний на месте. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской областиумышленное причинение тяжкого вреда здоровьюзабил до смерти женщинурасследование
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут прохладными и дождливыми
Выходные в Тульской области будут прохладными и дождливыми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.