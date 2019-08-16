Житель Алексина до смерти избил оскорбившую его женщину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В отношении 55-летнего алексинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По версии следствия, утром 14 августа обвиняемый со своей знакомой находились на ул. Вересаева. Между ними произошла ссора. Во время перепалки женщина оскорбила своего знакомого. В ответ он жестоко избил её, нанес множество ударов по голове и туловищу. От полученных травм несчастная скончалась на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, провели необходимые допросы и проверку показаний на месте. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.