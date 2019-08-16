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Скончался известный новомосковский футболист Владимир Фомичев

Скончался известный новомосковский футболист Владимир Фомичев

Он умер в Москве.

15 августа, в день своего 59-летия, в Москве ушел из жизни ветеран новомосковского футбола Владимир Алексеевич Фомичев.

Его великолепная футбольная карьера началась в Новомосковске: за ФК «Химик» он дебютировал в профессиональном футболе в 1977 году. Далее были московские «Торпедо», «Динамо» и «Асмарал», краснодарская «Кубань». В 1984 году, будучи динамовцем, защитник стал обладателем кубка СССР.

Руководство ФК «Химик-Арсенал», МБУС «СК «Химик» ДЮСШ «Химик», футбольная общественность, болельщики и спортсмены скорбят вместе с родными и близкими и выражают свои соболезнования семье Владимира Фомичева.

Редакция Myslo присоединяется к соболезнованиям.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 0
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