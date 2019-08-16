Фото Максима Шипилова
В Туле автовоз едва не снес остановку и торговые палатки
ДТП произошло в деревне Семеновка.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе деревни Семеновка на трассе М-2 в Туле произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автовоза Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машину вынесло на обочину, где находятся остановка общественного транспорта и торговые палатки. При этом автопоезд сложился, перекрыв проезжую часть.
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
Другие статьи по темам
Событие
Место