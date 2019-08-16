В Туле автовоз едва не снес остановку и торговые палатки

Фото Максима Шипилова

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе деревни Семеновка на трассе М-2 в Туле произошло ДТП.



По предварительной информации, водитель автовоза Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машину вынесло на обочину, где находятся остановка общественного транспорта и торговые палатки. При этом автопоезд сложился, перекрыв проезжую часть.



На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.