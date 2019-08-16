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В Туле автовоз едва не снес остановку и торговые палатки
Фото Максима Шипилова

В Туле автовоз едва не снес остановку и торговые палатки

ДТП произошло в деревне Семеновка.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе деревни Семеновка на трассе М-2 в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автовоза Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машину вынесло на обочину, где находятся остановка общественного транспорта и торговые палатки. При этом автопоезд сложился, перекрыв проезжую часть.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:36 0
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