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Погода в Туле 16 августа: дождь, сильный ветер и облачность
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 16 августа: дождь, сильный ветер и облачность

Синоптики обещают пониженное давление и до +24 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Ночью и днём умеренный дождь (до 8 мм), в отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +13 до +18, днём – от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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