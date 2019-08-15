Погода в Туле 16 августа: дождь, сильный ветер и облачность

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Ночью и днём умеренный дождь (до 8 мм), в отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +13 до +18, днём – от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.