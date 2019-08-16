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В Тульской области дополнительно обустроили 8 зон отдыха
Фото газеты "Наследие".

В Тульской области дополнительно обустроили 8 зон отдыха

Ранее с такой инициативой выступил губернатор Алексей Дюмин.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов рассказал, что в регионе были обустроены 8 зон отдыха (в Новомосковске, Туле, Алексине, Белеве, Дубне, Ефремове, в Веневском и Узловском районах) и 6 пляжных зон (в Узловой, Кимовске, Суворове, Черни, Дубне и в Ясногорском районе).
 

В частности, в Дубне на городском пляже установили зонтики, лавочки, кабинки для переодевания и спасательные вышки. На противоположном берегу реки, где ранее был пляж и лодочная станция, оборудовали зоны отдыха. Расчистили четыре участка, на которых разместили 10 беседок и мангалы. 

Как отмечают в администрации Дубенского района, планируется оборудовать деревянный пешеходный мост для удобства доступа горожан от усадьбы Мосоловых. 

– Все площадки были обустроены за счет внебюджетных средств. Работы прошли в кратчайшие сроки. Зоны отдыха пользуются большой популярностью у жителей. Поэтому Алексей Дюмин принял решение разместить такие объекты ещё в нескольких муниципалитетах, – подчеркнул Юрий Панфилов. 

В настоящее время работы полностью завершены.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:29 +1
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