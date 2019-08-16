В Тульской области дополнительно обустроили 8 зон отдыха
Ранее с такой инициативой выступил губернатор Алексей Дюмин.
В частности, в Дубне на городском пляже установили зонтики, лавочки, кабинки для переодевания и спасательные вышки. На противоположном берегу реки, где ранее был пляж и лодочная станция, оборудовали зоны отдыха. Расчистили четыре участка, на которых разместили 10 беседок и мангалы.
Как отмечают в администрации Дубенского района, планируется оборудовать деревянный пешеходный мост для удобства доступа горожан от усадьбы Мосоловых.
– Все площадки были обустроены за счет внебюджетных средств. Работы прошли в кратчайшие сроки. Зоны отдыха пользуются большой популярностью у жителей. Поэтому Алексей Дюмин принял решение разместить такие объекты ещё в нескольких муниципалитетах, – подчеркнул Юрий Панфилов.
В настоящее время работы полностью завершены.