В Тульской области дополнительно обустроили 8 зон отдыха

Фото газеты "Наследие".

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов рассказал, что в регионе были обустроены 8 зон отдыха (в Новомосковске, Туле, Алексине, Белеве, Дубне, Ефремове, в Веневском и Узловском районах) и 6 пляжных зон (в Узловой, Кимовске, Суворове, Черни, Дубне и в Ясногорском районе).

В частности, в Дубне на городском пляже установили зонтики, лавочки, кабинки для переодевания и спасательные вышки. На противоположном берегу реки, где ранее был пляж и лодочная станция, оборудовали зоны отдыха. Расчистили четыре участка, на которых разместили 10 беседок и мангалы.

Как отмечают в администрации Дубенского района, планируется оборудовать деревянный пешеходный мост для удобства доступа горожан от усадьбы Мосоловых.

– Все площадки были обустроены за счет внебюджетных средств. Работы прошли в кратчайшие сроки. Зоны отдыха пользуются большой популярностью у жителей. Поэтому Алексей Дюмин принял решение разместить такие объекты ещё в нескольких муниципалитетах, – подчеркнул Юрий Панфилов.

В настоящее время работы полностью завершены.