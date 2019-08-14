В Тульской области семья с ребенком прописана на… бетонной плите

Фото Алексея Пирязева.

Но раз за разом семья натыкается на стену чиновничьего равнодушия. Как оказалось, что две женщины и маленький ребенок прописаны на руинах в забытом богом хуторе, и почему всем вокруг всё равно, разбирался Myslo.

Театр абсурда

У этих двух бетонных плит есть официальный адрес, который значится во всех документах: Тульская область, Богородицкий район, хутор Кобловский, дом №9. Дом рухнул в 2001 году, но здесь до сих пор остались прописаны люди: Наталья Егоровна Прокофьева, её дочь Елена Кравченко. А в 2014 году власти, не моргнув глазом, прописали сюда новорожденного сына Елены — Вадима: ребенку положено быть где-то прописанным.

Семья Прокофьевых нашла приют у знакомых в микрорайоне Колодези, и, если бы не их доброта, люди бы попросту остались на улице.

Наталья Прокофьева:

Наталья Прокофьева – Наш дом был 1962 года постройки, двухэтажный, на восемь квартир. Мы с мужем въехали сюда в квартиру № 6 площадью 52,6 кв. м, сделали ремонт. Лена тогда еще маленькая была. В 2000 году супруг умер, мы с дочкой на зиму переехали к моей маме. А весной вернулись сюда, а дома нет — рухнул. Домоуправление ООО «Гарант» сразу признало этот факт, квитанции за услуги ЖКХ нам не присылают. Нам дали справку, что дом списан, и сказали, что все документы переданы в Богородицкую администрацию.

Все собранные документы Наталья Егоровна и Елена хранят в красной папке, такой пухлой, что сразу ясно — порогов за это время было обито немало. Но результата — ноль.

– Некоторые соседи по нашему дому уже ушли из жизни, но одна соседка до сих пор тоже прописана здесь, правда, она уехала жить в Подмосковье — ей повезло, было куда уехать, — говорит Наталья.

В истории поиска правды у семьи Натальи Прокофьевой были и откровенно казусные моменты. Так, в ноябре 2017 года семья получила отказ в постановке на учет их, малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для отказа стал пункт 2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса РФ — занимаемая площадь на одного члена семьи превышает учетную норму. Простите, площадь чего? Квартиры, которой нет? Это ли не театр абсурда!

Елена Кравченко решила написать обращение на прямую линию Президента Владимира Путина. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. В течение недели приехала комиссия и признала аварийной… квартиру № 6.

Когда Конституция — не указ

Елена Кравченко:

Елена Кравченко – Мы снова начали собирать документы — уже на признание аварийным не только нашей квартиры, но и всего дома. И тут нас ждали новые проблемы — нам было необходимо дополнить пакет документов заключением специализированной организации. Но почему-то за свой счет. Мы написали заявление в прокуратуру Богородицкого района. В официальном ответе нам четко разъяснили, что если дом муниципальный, как в нашем случае, то и признавать его аварийным, оформлять документы должна администрация Богородицкого района — это их собственность. А еще прокуратура вынесла представление главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину.

Из ответа прокурора района, старшего советника юстиции Светланы Викторовны Ивановой:



«Установлено, что в настоящее время жилой дом разрушен, основание, несущие ограждения и конструкции отсутствуют, проживать в нем невозможно.

В соответствии со статьей 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище.

По результатам проведенной проверки Богородицким межрайонным прокурором 28 мая 2019 года главе администрации МО Богородицкий район внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства».

По словам Вадима Игонина, на данный момент предоставить жилое помещение семье Натальи Прокофьевой не представляется возможным — в Богородицком районе благоустроенных жилых помещений просто нет. Да и на проведение заключения специализированной организации для признания дома аварийным средств в бюджете тоже нет. Ну нет, и всё тут! Для семьи Натальи Прокофьевой у Богородицкой администрации ничего нет. Ни квартиры, ни денег. Ни даже сочувствия.

– Я звонила в Тулу, узнавала, сколько будет стоить провести такую экспертизу за свой счет, — говорит Елена. — За каждую квартиру нужно заплатить около шести тысяч рублей, а их тут было восемь, плюс бензин. У нас нет таких денег. Я работаю в школе учителем начальных классов, мама сидит с внуком — сын часто болеет. Снимать квартиру у нас тоже нет средств. Маме однажды предложили квартиру из маневренного жилищного фонда на ул. Горноспасательной, 4. Но мы даже побоялись туда зайти — потолок мог рухнуть на нас в любой момент. Я даже ипотеку не могу взять — мне ее просто не дадут по финансовым показателям. Так что мы в безвыходной ситуации.

В официальном ответе порталу Myslo Богородицкой администрации за подписью Вадима Игонина читаем:

Вадим Игонин — Администрация муниципального образования Богородицкий район предложила семье Прокофьевой рассмотреть возможность получения жилья по договору социального найма. От предложенного варианта Прокофьева Н. Е. с семьей отказались. Дочери Прокофьевой Н. Е. — Елене Владимировне Кравченко — было рекомендовано принять участие в программе «Молодая семья» и получить субсидию на приобретение жилья. Или, как проживающей в жилом помещении, признанном в установленном порядке непригодным для постоянного проживания, и зарегистрированной там до 1 января 2012 года, независимо от права собственности на указанные жилые помещения и не имеющей других жилых помещений, пригодных для проживания по договорам соцнайма, обратиться в Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования Тулы за получением разовой социальной выплаты на погашение части стоимости приобретения жилья согласно постановлению правительства Тульской области от 19.11.2013 № 660 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области». На настоящий момент предоставить жилые помещения не представляется возможным.

А может, попробуем?

Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области:

Наталия Зыкова – Налицо нарушение жилищных прав несовершеннолетнего ребенка. Есть решение суда о том, что жилье признано непригодным для проживания, и должно быть принудительное исполнение — администрация обязана предоставить Наталье Прокофьевой благоустроенное жилье. Наличия такого жилья по договорам социального найма у администрации, как правило, нет. Такое часто встречается. Но у меня в практике был случай, когда мы помогли жительнице Венева изменить порядок исполнения решения суда и обязать администрацию выплатить те средства, которые необходимы для приобретения жилья. Такой прецедент был создан, в настоящий момент мама с детьми живет в хорошей квартире. Я приглашаю Наталью и ее дочь Елену к себе на прием. Я проконсультирую их, помогу определить дальнейший алгоритм действий. Я принимаю каждый вторник с 9.00 до 18.00 по адресу: Тула, ул. Менделеевская, 2, записаться на прием можно по тел. 24-51-68.



Портал Myslo следит за развитием событий. Просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Тульской области и профильные министерства тульского правительства.