Видео: как полиция штурмовала квартиру на ул. Пузакова в Туле

Коротко о ЧП: днем 14 августа в полицию поступило сообщение, что житель дома №18 по ул. Пузакова угрожает взорвать дом. Мужчина забаррикадировался в своей квартире на первом этаже и открыл газ.

Злоумышленник был вооружен молотком и топором, полицейские вели с ним переговоры через открытое окно. Дебошир был ранен: подоконник был залит кровью. Газовщики перекрыли в квартире газ, жильцов дома частично эвакуировали.

В ходе переговоров полицейским удалось улучить удобный момент и проникнуть в квартиру через окно. Находившийся в квартире мужчина был задержан. В ходе штурма никто не пострадал. Известно, что дебошир забаррикадировался в квартире не один — вместе с ним в жилище находилась женщина.