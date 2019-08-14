новости
новости
Регистрация
Видео: как полиция штурмовала квартиру на ул. Пузакова в Туле

Видео: как полиция штурмовала квартиру на ул. Пузакова в Туле

Переговоры с дебоширом продолжались более часа.

Коротко о ЧП: днем 14 августа в полицию поступило сообщение, что житель дома №18 по ул. Пузакова угрожает взорвать дом. Мужчина забаррикадировался в своей квартире на первом этаже и открыл газ.

Злоумышленник был вооружен молотком и топором, полицейские вели с ним переговоры через открытое окно. Дебошир был ранен: подоконник был залит кровью. Газовщики перекрыли в квартире газ, жильцов дома частично эвакуировали.

В ходе переговоров полицейским удалось улучить удобный момент и проникнуть в квартиру через окно. Находившийся в квартире мужчина был задержан. В ходе штурма никто не пострадал. Известно, что дебошир забаррикадировался в квартире не один — вместе с ним в жилище находилась женщина. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева, 14 августа, в 17:54 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
угроза взорвать домугрозазабаррикадировался в квартиреполицейские

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская полиция прокомментировала инцидент с угрозой взрыва на ул. Пузакова
Тульская полиция прокомментировала инцидент с угрозой взрыва на ул. Пузакова
В Медовый спас пасечники Центрального Черноземья поставили в тульские «СПАРы» более тонны меда
В Медовый спас пасечники Центрального Черноземья поставили в тульские «СПАРы» более тонны меда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.