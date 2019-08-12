Осенью тульские выпускники смогут повторно сдать ЕГЭ
Заявления на сдачу госэкзамена принимаются до 19 августа включительно.
В Туле продолжается прием заявлений на участие в едином государственном экзамене и государственном выпускном экзамене в дополнительные сроки:
- 3 сентября (вторник) – русский язык,
- 6 сентября 2019 (пятница) – математика (базовый уровень),
- 20 сентября 2019 (пятница) – русский язык и математика (резервный день).
Принять участие в экзаменах имеют право выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам или получившие неудовлетворительные результаты в 2019 году.
Выпускники прошлых лет и выпускники, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в дополнительные сроки не допускаются. Заявления принимаются до 19 августа включительно в общеобразовательной организации, в которых обучались заявители.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 52-98-02 и 30-47-54.