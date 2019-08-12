Волейболистки «Тулицы» тренируются на пляже в Адлере: видео
Наши спортсменки активно готовятся к предстоящему сезону.
Волейбольная «Тулица» отправилась на сборы в Краснодарский край. Наши спортсменки активно готовятся к сезону. Тренировки волейболисток проходят не только в спортзале, но и на пляже у Черного моря, а также в горах.
Видео тренировок пресс-служба команды опубликовала в Instagram. Смотрим и наслаждаемся красивым видом:)
Тренировки на пляже — это вдвойне продуктивнее и позитивнее?? #вктулица #тулица #волейбол #волейболтула #волейболвтуле #тулаволейбол #волейболроссия #сборы2019 #volley #volleyball #volleyteam #volleyball?? #volleyballtime #volleyballlife #volleyballrussia #eurobeachvolley
А вчера у команды была тренировка в одном из самых красивых мест Сочи — на Розе Хутор.
Вчера у команды была тренировка в одном из самых красивых мест Сочи, на Розе Хутор. Если вы там не были, то эти ролики обязательны к просмотру ???Даде если были, все равно посмотрите ?? #вктулица #волейболтула #волейболвтуле #тулаволейбол #волейбол #волейболроссия #волейболсочи #розахутор #краснаяполяна #сочи #адлер #сборы2019 #volley #volleyball #eurobeachvolley #volleyball?? #volleyteam #dreamteam #пряники #volleyballtime