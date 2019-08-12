Волейболистки «Тулицы» тренируются на пляже в Адлере: видео

Кадр из видео.

Волейбольная «Тулица» отправилась на сборы в Краснодарский край. Наши спортсменки активно готовятся к сезону. Тренировки волейболисток проходят не только в спортзале, но и на пляже у Черного моря, а также в горах.

Видео тренировок пресс-служба команды опубликовала в Instagram. Смотрим и наслаждаемся красивым видом:)

А вчера у команды была тренировка в одном из самых красивых мест Сочи — на Розе Хутор.