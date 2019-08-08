В серьезном ДТП в Новомосковске пострадали 6 человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

7 августа в 23.45 на 51 км автодороги «Тула — Новомосковск» (ГО Новомосковск) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешенный сигнал светофора, при повороте налево не уступил дорогу встречной «Тойоте Импум» и столкнулся с ней.

От удара «Шевроле» вылетел в кювет.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали шесть человек: оба водителя и четыре пассажира «Тойоты». Всех пострадавших госпитализировали.