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В серьезном ДТП в Новомосковске пострадали 6 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В серьезном ДТП в Новомосковске пострадали 6 человек

Всех пострадавших госпитализировали.

7 августа в 23.45 на 51 км автодороги «Тула — Новомосковск» (ГО Новомосковск) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешенный сигнал светофора, при повороте налево не уступил дорогу встречной «Тойоте Импум» и столкнулся с ней.

От удара «Шевроле» вылетел в кювет.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали шесть человек: оба водителя и четыре пассажира «Тойоты». Всех пострадавших госпитализировали.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 +2
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