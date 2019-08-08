10 августа туляков приглашают на Епифанскую ярмарку

Фото из архива Myslo.

Ярмарка проходит под девизом «На Дону стоим! Дон славим!». Традиционно накануне Медового Спаса здесь разворачиваются масштабные гулянья. Самые яркие символы епифанского разгуляя — медовые и сувенирные ряды, концертные программы с участием фольклорных коллективов, мастеров и торговцев, пасечников из соседних областей и жителей Верхнего Подонья.

В этом году в честь празднования 500-летия Тульского кремля как начала основания Засечной черты на ярмарке появится Стрелецкая слобода, где гостей будут знакомить с военными традициями стрельцов и казаков.

Еще один бонус ждет гостей в этом году. Музей-заповедник «Куликово поле» организует однодневную поездку из Тулы на Епифанскую ярмарку с посещением главных достопримечательностей и музеев Куликова поля. В маршрут поездки войдут:

Музей купеческого быта в Епифани с экскурсией и чаепитием,

Фестиваль «Епифанская ярмарка»,

Музей Куликовской битвы с экскурсией,

Мемориал на Красном холме с осмотром памятника-колонны Дмитрию Донскому и храма-памятника Сергия Радонежского.

10 августа

На ярмарку вход свободный, экскурсионная поездка с трансфером— до 1810 р., до 16 лет — 1435 р., студенты/ пенсионеры — 1685 р.

Красная площадь, г. Епифань

8.00−22.30

8.00 Начало работы торговых рядов. Освящение меда.

8.00−16.00 Стрелецкая слобода: курсы молодого стрельца, мастер-классы по заряжению и стрельбе из мушкетов и пушек, азартные стрелецкие игры, фотографирование.

10.10−11.00 Концертная программа Губернаторского духового оркестра.

11.00−11.30 Торжественное открытие. Выступления-презентации фольклорных казачьих коллективов.

11.30−12.00 VIII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж».

11.30 Выступления коллективов Кимовского района. Площадка рядом с Музеем купеческого быта.

12.00 Экскурсии по новой выставке «Ключ сильней замка». Музей купеческого быта.

11.30−14.10 Концертно-игровая программа. Награждение победителей чемпионата «Медовый пассаж». Презентация подворий «Ярмарочный круг». Игровая развлекательная программа «Казачьи игры — горе луковое».

14.10−15.00 Концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья».

15.10−16.00 Концерт духовной и патриотической музыки Мужского вокального ансамбля «Куликово поле» в Никольском соборе.

19.00−22.30 Большой концерт «Гуляй, город!». Лучшие коллективы Куликова поля. Концертная программа «Курень на курень» с участием ансамблей из Ельца, Липецка, Москвы.

22.30 Праздничный фейерверк.