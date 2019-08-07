Администрация Тулы еще раз спросит жителей о благоустройстве «аллеи фонтанов»

Участок четной стороны проспекта Ленина от улицы Первомайской до улицы Жаворонкова в народе называют «аллея фонтанов», правда, теперь с приставкой «бывшая».

19 июня состоялось общественное обсуждение проектов благоустройства этой «аллеи». Собственно, обсуждать-то особо было нечего: концепций оказалось всего две, хотя первоначально на участие в конкурсе подали заявки 10 дизайн-студий и архитекторов.

Концепт №1

Концепт №2

Даже на непрофессиональный взгляд было видно, что этот конкурс проектов проводился для галочки.

Мнение жителей города тогда высказала председатель ТОС «Восход» Советского округа Тулы Нина Ивановна Лапкина: не городить городушки, а сделать нормальный тротуар, велодорожку, лавочки и посадить больше зелени, проекты требуют серьезной доработки и голосовать за них смысла не имеет.

Но первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин был настойчив и все-таки запустил голосование за два проекта. Правда, отыскать это самое голосование на сайте Тулы было очень проблематично. На сайте Myslo голосование было открытое, и вот его результаты:

На сайте администрации выложен документ (без даты) о результатах этого конкурса проектов. Комиссия под председательством Владислава Галкина (ну куда ж без него), в составе В. Кузина, замначальника по благоустройству администрации Тулы, А. Федосеева, директора МУ ГСЕЗ, Д. Зотова, главного конструктора-специалиста формирования городской среды управления по благоустройству администрации Тулы, и Д. Городничева, начальника отдела благоустройства Центрального района, подвели итоги «голосования»: победил вариант №2.

Эту концепцию комиссия утвердила для благоустройства территории в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».

Напомним, что недавно побывавший в Туле архитектор-урбанист, руководитель проектов КБ «Стрелка» Андрей Елбаев по этому поводу высказался категорично:

– Благоустраивать кусочек улицы – значит тратить огромные средства впустую. Надо благоустраивать весь проспект. Потому что пока он выглядит вот так:

На запрос, будет ли реально администрация воплощать представленный на конкурс проект, нам пояснили, что принятую концепцию ещё раз обсудят с жителями близлежащих домов, затем разработают проект, к благоустройству приступят в 2020 году.

И это правильно. Кстати, Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Тулу 16 июля, когда обсуждал с экспертами-урбанистами формирование комфортной городской среды, сказал:

– Очень важно, чтобы архитекторы – проектируя, а власть – утверждая архитектурные решения, предполагали, что будет происходить в окружающем мире… Если ещё 50-70 лет назад можно было всё это делать, застраивать целые города вне контекста общения с людьми, то сейчас это делать абсолютно невозможно. Это делается для людей и при помощи людей!