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Житель Щекино в соцсетях призывал убивать силовиков
Кадр из видео паблика «ЧП Тула»

Житель Щекино в соцсетях призывал убивать силовиков

По неподтверждённым данным, мужчина и его супруга находятся под следствием.

Житель Тульской области в социальных сетях призывал убивать сотрудников полиции и членов их семей. Об этом сообщает паблик «ЧП Тула». Согласно размещённой информации, в апреле текущего года житель Щекино под псевдонимом «Валерон Дорофеев» «ВКонтакте» публично призывал убивать сотрудников силовых ведомств.

Также сообщается, что при задержании мужчины на его защиту встала супруга – она оскорбляла полицейских и пыталась нанести им телесные повреждения. По данным паблика, мужчина и женщина находятся под следствием.

Напомним, недавно стало известно о задержании жителя Подмосковья Владислава Синицы, который в своём аккаунте в «Твиттере» призывал убивать детей сотрудников Росгвардии, которые обеспечивали правопорядок во время несогласованного митинга в Москве.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:43 +1
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