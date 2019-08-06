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В Туле по ряду адресов на сутки отключат газ

В Туле по ряду адресов на сутки отключат газ

Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС «Новотульская».

Подача голубого топлива к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена с 10.00 7 августа до 10.00 8 августа. Газовики просят жителей не пользоваться газовыми приборами на период остановки ГРС. Отключение коснется следующих населенных пунктов:

  • п. Осиновая гора,
  • д. Никитино,
  • д. Малевка,
  • д. Большая Еловая,
  • п. Петелино,
  • п. Ильинка,
  • д. Вечерняя заря,
  • д. Нижние Присады.

Также подача газа временно будет приостановлена на промышленные и коммунально-бытовые объекты:

  • АО «Тулатеплосеть», (котельная ТОКПБ им. Н.П. Каменева),
  • ГУЗ «Ленинская РБ» (ФАП п. Петелино),
  • гр. Болдырев А. Д,
  • ООО «СП-Агро»,
  • ООО «АгроЛидер»,
  • гр. Чулкова В. А. (кафе),
  • ИП Ромашкин С. Н.,
  • гр. Тукалов А. А.,
  • ГУ «УПС Тульской области» (пожарная часть),
  • ИП Лукьянов Д. В.,
  • гр. Корнеев А. В.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:28 0
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