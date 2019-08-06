В Туле по ряду адресов на сутки отключат газ

Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС «Новотульская».

Подача голубого топлива к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена с 10.00 7 августа до 10.00 8 августа. Газовики просят жителей не пользоваться газовыми приборами на период остановки ГРС. Отключение коснется следующих населенных пунктов:

п. Осиновая гора,

д. Никитино,

д. Малевка,

д. Большая Еловая,

п. Петелино,

п. Ильинка,

д. Вечерняя заря,

д. Нижние Присады.

Также подача газа временно будет приостановлена на промышленные и коммунально-бытовые объекты: