В Туле по ряду адресов на сутки отключат газ
Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе – отводе к ГРС «Новотульская».
Подача голубого топлива к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена с 10.00 7 августа до 10.00 8 августа. Газовики просят жителей не пользоваться газовыми приборами на период остановки ГРС. Отключение коснется следующих населенных пунктов:
- п. Осиновая гора,
- д. Никитино,
- д. Малевка,
- д. Большая Еловая,
- п. Петелино,
- п. Ильинка,
- д. Вечерняя заря,
- д. Нижние Присады.
Также подача газа временно будет приостановлена на промышленные и коммунально-бытовые объекты:
- АО «Тулатеплосеть», (котельная ТОКПБ им. Н.П. Каменева),
- ГУЗ «Ленинская РБ» (ФАП п. Петелино),
- гр. Болдырев А. Д,
- ООО «СП-Агро»,
- ООО «АгроЛидер»,
- гр. Чулкова В. А. (кафе),
- ИП Ромашкин С. Н.,
- гр. Тукалов А. А.,
- ГУ «УПС Тульской области» (пожарная часть),
- ИП Лукьянов Д. В.,
- гр. Корнеев А. В.
Другие статьи по темам
Место