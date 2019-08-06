Видео предоставлено очевидцем.
ДТП с влетевшей в дерево на пр. Ленина маршруткой попало на видео
На кадрах запечатлен момент аварии.
Очевидец прислал в редакцию кадры момента ДТП с маршруткой. На записи регистратора видно, что водитель 30-й маршрутки пытается уйти от столкновения с внедорожником Volkswagen Touareg.
Однако непосредственно перед аварией внедорожник не совершал никаких резких маневров и находился на своей полосе. Касания у маршрутки с ним не было.
Напомним, 5 августа на пр. Ленина в Туле, в районе остановки «Ул. Мира», произошло ДТП с участием Ford Transit, следовавшего по маршруту №30.
В момент аварии в салоне находились три человека, никто не пострадал.
Как сообщил корреспонденту Myslo водитель микроавтобуса, он следовал в направлении улицы Советской. Внезапно перед ним появился Volkswagen Touareg. Водитель был вынужден уходить от столкновения с ним и ехавшими параллельно автомобилями. Сначала маршрутка въехала в основание остановки общественного транспорта, а затем — в дерево.
Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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