Тулячки привезли медали с первенства мира по подводному спорту

Фото: ОКСШОР Тула.

В Египте прошло первенство мира по подводному спорту среди юниоров. В состав сборной России вошли спортсменки тульской областной комплексной спортшколы олимпийского резерва.

В марафонском заплыве в ластах на дистанции 6 км Надежда Гречишкина завоевала золото, а Валерия Соломатина — серебро.

Также Надежда в составе сборной России выиграла эстафетное плавание (4×2000 м).

Тренер наших спортсменок — Павел Дудченко.