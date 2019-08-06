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Тулячки привезли медали с первенства мира по подводному спорту
Фото: ОКСШОР Тула.

Тулячки привезли медали с первенства мира по подводному спорту

Поздравляем Надежду Гречишкину и Валерию Соломатину!

В Египте прошло первенство мира по подводному спорту среди юниоров. В состав сборной России вошли спортсменки тульской областной комплексной спортшколы олимпийского резерва.

В марафонском заплыве в ластах на дистанции 6 км Надежда Гречишкина завоевала золото, а Валерия Соломатина — серебро.

Также Надежда в составе сборной России выиграла эстафетное плавание (4×2000 м).

Тренер наших спортсменок — Павел Дудченко.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:20 0
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