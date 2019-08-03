В Туле на Одоевском шоссе сбили пьяного пешехода

Фото Сергея Старикова.

Утром 3 августа на Одоевском шоссе напротив дома №3 ВАЗ-2104 сбил пешехода.

Как рассказал водитель корреспонденту Myslo, перед «четверкой», двигавшейся по левой полосе, пенсионер оказался внезапно – по правой полосе в этот момент ехала маршрутка, из-за которой вышел мужчина и пошел наискосок. Машина не успела затормозить и сбила пешехода. Также водитель добавил, что пенсионер, переходивший дорогу, был нетрезв.

Стоит отметить, что рядом с местом ДТП есть пешеходный переход. Он обозначен дорожными знаками, а вот соответствующей дорожной разметки на асфальте нет.

Пешеход до приезда медиков был в сознании, даже пытался уйти с места ДТП, рассказал водитель. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего пенсионера.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.