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В Туле на Одоевском шоссе сбили пьяного пешехода
Фото Сергея Старикова.

В Туле на Одоевском шоссе сбили пьяного пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Утром 3 августа на Одоевском шоссе напротив дома №3 ВАЗ-2104 сбил пешехода. 

Как рассказал водитель корреспонденту Myslo, перед «четверкой», двигавшейся по левой полосе, пенсионер оказался внезапно – по правой полосе в этот момент ехала маршрутка, из-за которой вышел мужчина и пошел наискосок. Машина не успела затормозить и сбила пешехода. Также водитель добавил, что пенсионер, переходивший дорогу, был нетрезв. 

Стоит отметить, что рядом с местом ДТП есть пешеходный переход. Он обозначен дорожными знаками, а вот соответствующей дорожной разметки на асфальте нет. 

Пешеход до приезда медиков был в сознании, даже пытался уйти с места ДТП, рассказал водитель. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего пенсионера. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:13 +5
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