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При пожаре на ул. Металлургов в Туле погиб мужчина
Фото Сергея Старикова

При пожаре на ул. Металлургов в Туле погиб мужчина

Трагедия произошла вечером 2 августа в доме № 54.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером в доме № 54 по ул. Металлургов в Туле произошел пожар. К моменту приезда огнеборцев из окна пятого этажа било открытое пламя. После того, как спасателям удалось вскрыть дверь в квартиру, внутри они обнаружили тело погибшего – предположительно, это хозяин жилища.

На момент публикации новости на месте происшествия работают не менее четырёх пожарных расчётов, здесь же находятся медики. Часть жителей подъезда эвакуирована – люди во дворе ожидают, когда им можно будет вернуться в квартиры.

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Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 1
Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 2
Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 3
Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 4
Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 5
Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 6
Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 7
Пожар на улице Металлургов в Туле, Фото: 8
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:32 +2
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