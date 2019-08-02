При пожаре на ул. Металлургов в Туле погиб мужчина

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером в доме № 54 по ул. Металлургов в Туле произошел пожар. К моменту приезда огнеборцев из окна пятого этажа било открытое пламя. После того, как спасателям удалось вскрыть дверь в квартиру, внутри они обнаружили тело погибшего – предположительно, это хозяин жилища.

На момент публикации новости на месте происшествия работают не менее четырёх пожарных расчётов, здесь же находятся медики. Часть жителей подъезда эвакуирована – люди во дворе ожидают, когда им можно будет вернуться в квартиры.