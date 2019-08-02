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Банк России научит тульских кассиров выявлять фальшивые купюры

Банк России научит тульских кассиров выявлять фальшивые купюры

За три месяца в регионе выявлено 95 поддельных банкнот. Чаще всего фальсифицируют пятитысячные купюры.

Кассовые работники торговых организаций смогут пройти дистанционно освоить специальную программу Банка России по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Программа стартовала 30 июля, сообщили в тульском отделении Банка России.

Программа учебного курса включает актуальную информацию, необходимую кассирам для профессиональной работы с наличными деньгами: сведения об оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков.

После самостоятельного изучения учебных материалов участники должны будут пройти дистанционное тестирование. После его завершения кассиры получат именные сертификаты и специальные отличительные знаки, подтверждающий прохождение обучения. Учебный курс доступен на сайте Университета Банка России. Обучение и тестирование проводятся бесплатно.

«Учебный курс направлен на повышение квалификации кассиров. Это позволит снизить риск попадания поддельных банкнот в кошелек туляков, – отметил управляющий тульским отделением Центробанка Дмитрий Новиков.

В банковском секторе Тульской области во втором квартале 2019 года выявлено поддельных 95 банкнот Банка России. Среди них – 67 пятитысячных, 22 тысячных и шесть двухтысячных.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:05 +3
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Место
Тульская область

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