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Житель Чернского района подозревается в убийстве жены
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Чернского района подозревается в убийстве жены

Мужчина задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины в селе Малое Скуратово Чернского района. Труп женщины с колото-резаными ранами шеи был обнаружен в одном из частных домов.

Следователи и оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве – им оказался 40-летний супруг потерпевшей. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливается, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +1
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Место
Тульская областьЧернский район

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