Житель Чернского района подозревается в убийстве жены

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины в селе Малое Скуратово Чернского района. Труп женщины с колото-резаными ранами шеи был обнаружен в одном из частных домов.

Следователи и оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве – им оказался 40-летний супруг потерпевшей. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливается, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование продолжается.