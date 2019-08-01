Туляки приняли участие в фестивале «Паруса России» на Селигере

Фото: vk.com/tula.rgo.official

Наш регион представляли Валерий Лойко, Елена Хорошилова и Надежда Ануфриева из тульского яхт-клуба «Юнга» и Эдуард Котеров из Суворова.

В минувшие выходные в Осташкове завершился первый международный парусный фестиваль «Паруса России» на Селигере. От Тульской области в нём приняли участие три экипажа – Валерий Лойко на собственноручно построенном швертботе «Мышь», Елена Хорошилова и Надежда Ануфриева на надувном парусном катамаране «Валдай-6».

Оба экипажа выступали под флагом тульского яхт-клуба «Юнга». Также в классе надувных судов на фестивале выступил Эдуард Котеров из Суворова. Для тульского катамарана «Валдай-6» с женским экипажем фестиваль стал «боевым крещением». Судно было приобретено на средства бюджета Тульской области, выделенные в качестве правительственного гранта на проведение фестиваля «Суворовская регата».

Тульские судоводители вместе с представителями других регионов приняли участие в регате – добрались до Ниловой пустыни и вернулись обратно. Общая протяженность маршрута составила порядка 20 км. Фестиваль «Паруса России» представил новую форму организации водного туризма на Селигере. Ведется работа над созданием полнометражного документального фильма, который будет показан в ноябре на Общественном телевидении России.