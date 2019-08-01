Дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области приехали на отдых в Заокский район

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Они пробудут в Тульской области до 26 августа. Для юных гостей подготовлена насыщенная программа.

По приглашению Алексея Дюмина в наш регион приехали 98 детей из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области. Их разместили на одной из баз отдыха Заокского района.

С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, для них будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, концертная и игровая программа, экскурсии по федеральным музеям, прогулки по Тульскому кремлю, Казанской набережной и другим достопримечательностям.

«Губернатор поручил сделать все, чтобы дети чувствовали себя на тульской земле как дома, смогли набраться сил и провести время с пользой, пока в Иркутской области устраняются последствия стихийного бедствия», - рассказала зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Дети будут гостить в регионе до 26 августа. Все расходы на пребывание детей в Тульской области профинансированы из резервного фонда регионального правительства.