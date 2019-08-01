новости
новости
Регистрация
Дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области приехали на отдых в Заокский район
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области приехали на отдых в Заокский район

Они пробудут в Тульской области до 26 августа. Для юных гостей подготовлена насыщенная программа.

По приглашению Алексея Дюмина в наш регион приехали 98 детей из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области. Их разместили на одной из баз отдыха Заокского района.

С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, для них будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, концертная и игровая программа, экскурсии по федеральным музеям, прогулки по Тульскому кремлю, Казанской набережной и другим достопримечательностям.

«Губернатор поручил сделать все, чтобы дети чувствовали себя на тульской земле как дома, смогли набраться сил и провести время с пользой, пока в Иркутской области устраняются последствия стихийного бедствия», - рассказала зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Дети будут гостить в регионе до 26 августа. Все расходы на пребывание детей в Тульской области профинансированы из резервного фонда регионального правительства.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:46 0
Другие статьи по темам
Событие
наводнение в Иркутской областипомощь пострадавшим от наводнениядетский отдыхинициатива Алексея Дюмина
Люди
Алексей ДюминОльга Гремякова
Место
Тульская областьИркутская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Нефтчи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 1:0
«Нефтчи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 1:0
Житель Чернского района подозревается в убийстве жены
Житель Чернского района подозревается в убийстве жены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.