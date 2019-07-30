Житель Богородицка ночью пытался украсть из магазина сумку и 6 пар варежек

В Богородицке ночью в полицию сообщили, что неизвестный бьет стекла в одном из магазинов. Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил мужчину, который разбил палкой стеклянную витрину и пытался забрать оттуда мужскую кожаную сумку и 6 пар варежек.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские пресекли его действия и доставили в отдел МВД для разбирательства. Похищенное изъято. 48-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в покушении на кражу. Обстоятельства происшествия выясняются.