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Житель Богородицка ночью пытался украсть из магазина сумку и 6 пар варежек

Житель Богородицка ночью пытался украсть из магазина сумку и 6 пар варежек

Злоумышленника застали на месте преступления.

В Богородицке ночью в полицию сообщили, что неизвестный бьет стекла в одном из магазинов. Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил мужчину, который разбил палкой стеклянную витрину и пытался забрать оттуда мужскую кожаную сумку и 6 пар варежек.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские пресекли его действия и доставили в отдел МВД для разбирательства. Похищенное изъято. 48-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в покушении на кражу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:48 +2
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