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В Тульской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Происшествие случилось в Узловском районе.

29 июля в 3.50 на 27-м километре автодороги «Богородицк — Епифань» 25-летний водитель автомобиля «Рено Меган», по предварительной информации, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения (0,850 мг/л).

В ДТП погибла 16-летняя пассажирка.

Также с различными травмами была госпитализирована 24-летняя девушка. Водителю и 24-летнему пассажиру медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 +2
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