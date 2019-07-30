В Тульской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 июля в 3.50 на 27-м километре автодороги «Богородицк — Епифань» 25-летний водитель автомобиля «Рено Меган», по предварительной информации, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения (0,850 мг/л).

В ДТП погибла 16-летняя пассажирка.

Также с различными травмами была госпитализирована 24-летняя девушка. Водителю и 24-летнему пассажиру медицинскую помощь оказали на месте происшествия.