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Кому в августе отключат газ: список адресов

Кому в августе отключат газ: список адресов

Публикуем график плановых работ, которые проведут специалисты «Тулагоргаза».

В августе специалисты АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.  

Время работ: с 12.00 до 20.00. Временной интервал приостановки газа в доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.

Работы будут проводиться по следующим адресам:
 

5 августа

  • ул. Н. Руднева, 30.
  • ул. Ю. Фучика, 20, корп. 3, подъезд № 3.


6 августа

  • ул. Станиславского, 20-а.
  • 18-й проезд Мясново, 83-а.
  • ул. Серебровская, 18.
  • ул. Ю. Фучика, 20, корп. 3, подъезд № 4.


7 августа

  • ул. 1-я Зеркальная, 4.

8 августа

  • ул. Академика Павлова, 1б.
  • ул. Сойфера, 3.
  • ул. Седова, 10/1; ул. Прокудина, 1/10.
  • ул. 1-я Зеркальная, 6/21; ул. Джамбула, 21/6.

12 августа

  • ул. Сойфера, 7.


13 августа

  • ул. Вознесенского, 1.
  • Красноармейский пр., 28.
  • ул. Староникитская, 90, подъезд № 1.

14 августа

  • ул. Первомайская, 10.
  • ул. Сойфера, 29.
  • ул. Седова, 35.
  • ул. Староникитская, 90, подъезд № 2.

15 августа

  • ул. Мезенцева, 38.
  • ул. Седова, 35-б.

19 августа

  • ул. Макаренко, 1а, подъезд № 1.
  • ул. Токарева, 59, подъезды №№ 1, 2.

20 августа

  • ул. Сойфера, 31.
  • ул. Седова, 8.
  • ул. Макаренко, 1а, подъезд № 2.

22 августа

  • ул. Ползунова, 22-а.
  • ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 1.

23 августа

  • ул. Фрунзе, 14, подъезд № 2.

26 августа

  • ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 2.

28 августа

  • ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 3.

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов. Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:15 +2
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