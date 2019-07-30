Кому в августе отключат газ: список адресов

В августе специалисты АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Время работ: с 12.00 до 20.00. Временной интервал приостановки газа в доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.



Работы будут проводиться по следующим адресам:



5 августа

ул. Н. Руднева, 30.

ул. Ю. Фучика, 20, корп. 3, подъезд № 3.



6 августа

ул. Станиславского, 20-а.

18-й проезд Мясново, 83-а.

ул. Серебровская, 18.

ул. Ю. Фучика, 20, корп. 3, подъезд № 4.



7 августа

ул. 1-я Зеркальная, 4.

8 августа

ул. Академика Павлова, 1б.

ул. Сойфера, 3.

ул. Седова, 10/1; ул. Прокудина, 1/10.

ул. 1-я Зеркальная, 6/21; ул. Джамбула, 21/6.

12 августа

ул. Сойфера, 7.



13 августа

ул. Вознесенского, 1.

Красноармейский пр., 28.

ул. Староникитская, 90, подъезд № 1.

14 августа

ул. Первомайская, 10.

ул. Сойфера, 29.

ул. Седова, 35.

ул. Староникитская, 90, подъезд № 2.

15 августа

ул. Мезенцева, 38.

ул. Седова, 35-б.

19 августа

ул. Макаренко, 1а, подъезд № 1.

ул. Токарева, 59, подъезды №№ 1, 2.

20 августа

ул. Сойфера, 31.

ул. Седова, 8.

ул. Макаренко, 1а, подъезд № 2.

22 августа

ул. Ползунова, 22-а.

ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 1.

23 августа

ул. Фрунзе, 14, подъезд № 2.

26 августа

ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 2.

28 августа

ул. Железнодорожная, 34, подъезд № 3.

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов. Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.