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Земельный скандал в бывшем Ленинском районе: полиция Тулы возбудила еще 16 уголовных дел

Земельный скандал в бывшем Ленинском районе: полиция Тулы возбудила еще 16 уголовных дел

В результате противоправных деяний, по предварительным данным, бюджету был причинён материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей.

Следственной частью УМВД России по Туле в июле были возбуждены 16 уголовных дел по фактам крупных мошеннических действий в сфере земельных отношений. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно официальным данным, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Туле установлен и задокументирован ряд фактов, предположительно, незаконного вывода земель из федеральной собственности 34-летним мужчиной, представившего в 2014 году в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, по предварительным данным, поддельные документы для регистрации права собственности на земельные участки, расположенные в различных территориальных образованиях Ленинского района Тульской области.  Все земельные участки оформлялись различными главами администраций сельских советов. Кадастровая палата зарегистрировано право собственности на имя мужчины, указанного в документах, на эти земельные участки. 

В результате противоправных деяний, по предварительным данным, бюджету был причинён материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей.

По данным Myslo, речь идет о скандально известной афере экс-начальника отдела муниципального архива Ленинского района Анны Цаплиной и её знакомого Дмитрия Кирдеева. Именно он имеется ввиду в официальном сообщении полиции.

Напомним, преступная деятельность Цаплиной и Кирдеева началась еще в 2010 году, когда они на печатной машинке изготовили фиктивные постановления от имени бывших глав поселковых и сельских советов о предоставлении подставным лицам земельных участков. Документы они датировали 1992-1999 годами. С 2010 года по 2014 год они оформили на 12 знакомых права собственности на такие земли. Затем Цаплина поместила поддельные постановления в архивные фонды, подготовила копии документов, заверила их своей печатью и передала Кирдееву. Тот предоставил в Росреестр данные для оформления права собственности.

На основании представленных поддельных справок мошенники присвоили и продали 77 участков. Общая сумма ущерба превысила 70 млн рублей.

О том, что добросовестные покупатели этих земельных участков также рискуют потерять земли Myslo писал ранее.

Суд назначил Анне Цаплиной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Дмитрию Кирдееву по совокупности приговоров – в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 000 рублей.

После тщательной проверки вскрылись новые эпизоды преступной деятельности Кирдеева. Они и стали поводом для возбуждения еще 16 уголовных дел.

Теперь срок нахождения в местах лишения свободы у Кирдеева может увеличиться.

 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:43 0
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