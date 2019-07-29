Земельный скандал в бывшем Ленинском районе: полиция Тулы возбудила еще 16 уголовных дел

В результате противоправных деяний, по предварительным данным, бюджету был причинён материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей.

Следственной частью УМВД России по Туле в июле были возбуждены 16 уголовных дел по фактам крупных мошеннических действий в сфере земельных отношений. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно официальным данным, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Туле установлен и задокументирован ряд фактов, предположительно, незаконного вывода земель из федеральной собственности 34-летним мужчиной, представившего в 2014 году в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области, по предварительным данным, поддельные документы для регистрации права собственности на земельные участки, расположенные в различных территориальных образованиях Ленинского района Тульской области. Все земельные участки оформлялись различными главами администраций сельских советов. Кадастровая палата зарегистрировано право собственности на имя мужчины, указанного в документах, на эти земельные участки.

В результате противоправных деяний, по предварительным данным, бюджету был причинён материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей.

По данным Myslo, речь идет о скандально известной афере экс-начальника отдела муниципального архива Ленинского района Анны Цаплиной и её знакомого Дмитрия Кирдеева. Именно он имеется ввиду в официальном сообщении полиции.

Напомним, преступная деятельность Цаплиной и Кирдеева началась еще в 2010 году, когда они на печатной машинке изготовили фиктивные постановления от имени бывших глав поселковых и сельских советов о предоставлении подставным лицам земельных участков. Документы они датировали 1992-1999 годами. С 2010 года по 2014 год они оформили на 12 знакомых права собственности на такие земли. Затем Цаплина поместила поддельные постановления в архивные фонды, подготовила копии документов, заверила их своей печатью и передала Кирдееву. Тот предоставил в Росреестр данные для оформления права собственности.