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В Алексине больше недели разыскивают пропавшего мужчину

В Алексине больше недели разыскивают пропавшего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Алексине пропал 38-летний Роман Сергеевич Чеснаков. 6 июля он ушел из дома и не вернулся. К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы светлые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Был одет: темно-синяя кофта с белыми буквами, синие джинсы, белая кепка, спортивные темно-синие тапки с темной подошвой.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, сообщайте по телефонам
8 (800)700−54−52 или 112, 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:49 +3
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