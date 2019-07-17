В Алексине больше недели разыскивают пропавшего мужчину
Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.
В Алексине пропал 38-летний Роман Сергеевич Чеснаков. 6 июля он ушел из дома и не вернулся. К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы светлые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.
Был одет: темно-синяя кофта с белыми буквами, синие джинсы, белая кепка, спортивные темно-синие тапки с темной подошвой.
Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, сообщайте по телефонам
8 (800)700−54−52 или 112, 02, 102.
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