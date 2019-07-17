В Алексине больше недели разыскивают пропавшего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Алексине пропал 38-летний Роман Сергеевич Чеснаков. 6 июля он ушел из дома и не вернулся. К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы светлые, короткая стрижка, глаза серо-зеленые.

Был одет: темно-синяя кофта с белыми буквами, синие джинсы, белая кепка, спортивные темно-синие тапки с темной подошвой.