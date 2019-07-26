В Щекино Роспотребнадзор закрыл кафе и закусочную

Специалисты Щекинского отдела регионального Управления Роспотребнадзора провели проверки в двух организациях общественного питания – кафе «Стар» в поселке Первомайский и в закусочной на ул. Шахтерской, 34-Д. Поводом для визита стали жалобы от клиентов.

В заведениях были выявлены серьёзные нарушения – неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, нарушены требований к внутренней отделке, отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей.

По результатам рассмотрения административных дел суд закрыл кафе «Стар» на три месяца, закусочную – на месяц. За это время владельцы заведений должны устранить нарушения. Кроме того, хозяин закусочной не уведомил надзорное ведомства об открытии точки общепита. Ему был дополнительно назначен штраф.