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В Щекино Роспотребнадзор закрыл кафе и закусочную

В Щекино Роспотребнадзор закрыл кафе и закусочную

В заведениях были грубо нарушены требования санитарного законодательства.

Специалисты Щекинского отдела регионального Управления Роспотребнадзора провели проверки в двух организациях общественного питания – кафе «Стар» в поселке Первомайский и в закусочной на ул. Шахтерской, 34-Д. Поводом для визита стали жалобы от клиентов.

В заведениях были выявлены серьёзные нарушения –  неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, нарушены требований к внутренней отделке, отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей.

По результатам рассмотрения административных дел суд закрыл кафе «Стар» на три месяца, закусочную – на месяц. За это время владельцы заведений должны устранить нарушения. Кроме того, хозяин закусочной не уведомил надзорное ведомства об открытии точки общепита. Ему был дополнительно назначен штраф.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
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