В тульском лесу ищут пропавшего грибника
Если готовы помочь с поисками, присоединяйтесь к добровольцам.
78-летний Юрий Андрианович Маньков пропал 20 июля. Утром он ушел в лес в районе СНТ «Оленино-1» в Пролетарском районе Тулы и до сих пор не вернулся.
Пропавшего грибника разыскивают полицейские, а также волонтеры. Поиски осложняет то, что у мужчины нет с собой мобильного телефона.
Приметы: рост 163 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы, большая лысина, седые усы.
Одежда: синяя спецовка, синие брюки, черные резиновые сапоги.
С собой: плетеная корзинка из разноцветной проволоки.
Если готовы помочь с поисками, звоните по телефону 8 (953) 443-14-80, Аксинья (поисковый отряд «Лиза Алерт»).
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