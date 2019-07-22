За полгода мошенники похитили у туляков около 190 млн рублей

По статистике, правоохранители раскрывают лишь каждое третье подобное преступление.

В Тульской области за полгода зарегистрировано 796 преступлений, связанных с мошенничеством. Выявлено 115 лиц, причастных к этому. Ущерб, причиненный жителям региона от действий злоумышленников, составляет около 190 млн рублей.

За указанный период в Тульской области было зарегистрировано 214 фактов телефонного мошенничества. Похищены деньги с банковских карт 64 потерпевших. В прошлом году их было 47.

При операциях купли-продажи на различных сайтах стали жертвами мошенников 273 гражданина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в первом полугодии 2019 года раскрыто только каждое третье такое преступление, расследование по уголовным делам приостанавливается из-за неустановления виновных лиц.

Прокуратура совместно с органами полиции последовательно принимает меры к активизации деятельности по установлению и розыску преступников.

Прокуратура призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников, не дать обмануть себя и своих близких. О случившихся фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы.

Видеопамятка: как не стать жертвой мошенников: