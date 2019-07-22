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За полгода мошенники похитили у туляков около 190 млн рублей

За полгода мошенники похитили у туляков около 190 млн рублей

По статистике, правоохранители раскрывают лишь каждое третье подобное преступление.

В Тульской области за полгода зарегистрировано 796 преступлений, связанных с мошенничеством. Выявлено 115 лиц, причастных к этому. Ущерб, причиненный жителям региона от действий злоумышленников, составляет около 190 млн рублей.

За указанный период в Тульской области было зарегистрировано 214 фактов телефонного мошенничества. Похищены деньги с банковских карт 64 потерпевших. В прошлом году их было 47.
 
При операциях купли-продажи на различных сайтах стали жертвами мошенников 273 гражданина.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в первом полугодии 2019 года раскрыто только каждое третье такое преступление, расследование по уголовным делам приостанавливается из-за неустановления виновных лиц.
 
Прокуратура совместно с органами полиции последовательно принимает меры к активизации деятельности по установлению и розыску преступников.
 

Прокуратура призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников, не дать обмануть себя и своих близких. О случившихся фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы.

 

Видеопамятка: как не стать жертвой мошенников:

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:29 +4
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