Под Тулой Калужская трасса полностью перекрыта из-за ДТП

Фото Сергея Старикова.

Со стороны Тулы сотрудники ГИБДД направляют водителей в объезд через Алешню.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 19 июля на автодороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань», чуть дальше от деревни Берники, произошло серьезное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля.

По словам очевидца, фура «легла» сразу на две полосы автодороги, в результате чего движение транспорта оказалось полностью заблокировано.

На момент публикации новости возле поворота на Алешню в сторону Тулы стоит экипаж ДПС, который «разворачивает» водителей на объездную дорогу.

Подробности произошедшего уточняются.