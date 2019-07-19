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Под Тулой Калужская трасса полностью перекрыта из-за ДТП
Фото Сергея Старикова.

Под Тулой Калужская трасса полностью перекрыта из-за ДТП

Со стороны Тулы сотрудники ГИБДД направляют водителей в объезд через Алешню.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 19 июля на автодороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань», чуть дальше от деревни Берники, произошло серьезное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля.

По словам очевидца, фура «легла» сразу на две полосы автодороги, в результате чего движение транспорта оказалось полностью заблокировано.

На момент публикации новости возле поворота на Алешню в сторону Тулы стоит экипаж ДПС, который «разворачивает» водителей на объездную дорогу.

Подробности произошедшего уточняются.

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Автор: Сергей Стариков, 19 июля, в 15:30 +4
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