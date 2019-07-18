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В Тульской области задержали мать и дочь с крупной партией наркотиков
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области задержали мать и дочь с крупной партией наркотиков

Полиция задержала их на пути в Рязанскую область.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с сотрудниками ГИБДД и при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ» задержали 46-летнюю женщину и ее 28-летнюю дочь. Они подозреваются в причастности к незаконному обороту синтетических наркотиков на территории Тульской и соседних областей. 

Подозреваемых задержали в Веневском районе, когда они направлялись в Рязанскую область с очередной партией наркотиков. 

– При проведении досмотра машины, принадлежащей одной из женщин, на заднем сиденье обнаружена партия расфасованных наркотиков. Всего полицией обнаружено и изъято 50 свертков массой от 1 до 10 граммов, предположительно, с психотропным веществом мефедрон, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По информации ведомства, при проведении обыска по месту жительства семьи в Пролетарском округе Тулы обнаружены и изъяты упаковочный материал и весы. 

По предварительным данным, оптовые закладки наркотиков подозреваемые получали как за пределами региона, так и в Туле. 

Полиция выясняет все детали незаконной деятельности женщин. Максимальное наказание, предусмотренное законом, составляет 20 лет лишения свободы. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:25 +2
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