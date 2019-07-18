В Тульской области задержали мать и дочь с крупной партией наркотиков

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полиция задержала их на пути в Рязанскую область.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с сотрудниками ГИБДД и при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ» задержали 46-летнюю женщину и ее 28-летнюю дочь. Они подозреваются в причастности к незаконному обороту синтетических наркотиков на территории Тульской и соседних областей.

Подозреваемых задержали в Веневском районе, когда они направлялись в Рязанскую область с очередной партией наркотиков.

– При проведении досмотра машины, принадлежащей одной из женщин, на заднем сиденье обнаружена партия расфасованных наркотиков. Всего полицией обнаружено и изъято 50 свертков массой от 1 до 10 граммов, предположительно, с психотропным веществом мефедрон, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По информации ведомства, при проведении обыска по месту жительства семьи в Пролетарском округе Тулы обнаружены и изъяты упаковочный материал и весы.

По предварительным данным, оптовые закладки наркотиков подозреваемые получали как за пределами региона, так и в Туле.

Полиция выясняет все детали незаконной деятельности женщин. Максимальное наказание, предусмотренное законом, составляет 20 лет лишения свободы.