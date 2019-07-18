Туляков приглашают пройти диспансеризацию

В первом полугодии 2019 года в Тульской области прошли диспансеризацию более 150 тысяч человек. Это 66% от общего количества жителей области, которым необходимо пройти диспансеризацию в этом году. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 46,2%.

В этом году туляки стали более активно и охотно проходить обследования, и этому во многом способствовал новый график работы медицинских учреждений. Так, для удобства пациентов кабинеты и отделения медицинской профилактики изменили время приема. Теперь пройти диспансеризацию можно и в нерабочее время. Врачи ждут пациентов по будням с 8.00 до 20.00 и по субботам с 8.00 до 15.00.

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры помогают на ранних этапах выявить и начать лечить хронические неинфекционные заболевания, которые приводят к преждевременной смертности и ранней инвалидности.

В первую очередь, это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хронические болезни легких и сахарный диабет.

Пройти диспансеризацию можно в медицинском учреждении по месту прикрепления, обратившись в отделение или кабинет медицинской профилактики или к участковому врачу-терапевту. Необходимо заранее записаться на прием в кабинет медпрофилактики или к участковому врачу через информационную систему.

Специальные условия предусмотрены для многодетных матерей. В августе и сентябре они могут пройти диспансеризацию в приоритетном порядке. Страховые компании будут извещать женщин о необходимости прохождения медосмотров, а врачи помогут выбрать наиболее удобное для пациенток время посещения поликлиники.

– Первый этап диспансеризации, как правило, требует минимально двух визитов в поликлинику, — говорит Елена Гарина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Тульской области. — Первый визит занимает ориентировочно от 1,5 до 3 часов. Объем проводимых обследований зависит от возраста пациента. А уже через 1-3 дня, после получения результатов исследований, надо прийти к участковому врачу или врачу отделения медицинской профилактики для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации. При необходимости пациент направляется на второй этап диспансеризации для проведения дополнительных обследований и консультаций врачей-специалистов в зависимости от выявленной патологии.

Людям в возрасте от 18 до 39 лет необходимо проходить диспансеризацию раз в три года, а тем, кому уже исполнилось 40, — ежегодно.

Напомним, что одна из целей нацпроекта и регионального проекта «Здравоохранение» — к 2024 году охватить диспансеризацией и профосмотрами не менее 70% жителей области.