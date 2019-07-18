Сергей Гребенщиков: «Мы – за тех, кто трудится! За тех, кому трудно!»

Сергей Гребенщиков, председатель Совета регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с единомышленниками.

Основными вопросами повестки дня стало утверждение списков кандидатов в депутаты представительных органов, выборы которых состоятся 8 сентября.

В Тульскую областную Думу седьмого созыва от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в составе 12 территориальных групп будут избираться 58 кандидатов, ещё 24 справедливоросса пойдут на выборы в областной парламент по одномандатным округам. В Тульскую городскую Думу по единому избирательному округу выдвинуты 30 человек, ещё 20 кандидатов пойдут на выборы в качестве одномандатников.

Председатель Совета регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Гребенщиков.

Сергей Гребенщиков — На осенних выборах мы представим избирателям достойные кандидатуры. За мандаты будут бороться представители разных социальных групп — преподаватели и врачи, общественные активисты, спортсмены и тренеры, студенты, пенсионеры, предприниматели. Среди наших кандидатов немало опытных партийцев, которым уже приходилось отстаивать интересы граждан в представительных органах власти. Анатолий Кузнецов дважды был депутатом Тульской областной Думы, Лидия Савельева трижды представляла интересы туляков в городской Думе. Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Шишкин был депутатом городской Думы двух созывов. Также в Тульскую городскую Думу избирались Сергей Ленский и ваш покорный слуга Сергей Гребенщиков.



Тульские справедливороссы рассчитывают, что осенние выборы существенно изменят расстановку политических сил в регионе и позволят сторонникам Сергея Миронова реализовать ряд законодательных инициатив, направленных на улучшение социально-экономической ситуации.

— 8 сентября нашим землякам предстоит не просто посетить избирательные участки и поставить отметки в бюллетенях, — комментирует Сергей Гребенщиков. — От итогов выборов напрямую будет зависеть вектор развития Тульской области на ближайшие пять лет. Теперь, как говорится, карты открыты — в последнее время все мы столкнулись с достаточно глобальными нововведениями — такими, как повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, введение «мусорной реформы». Всё это, к сожалению, не самым лучшим образом отразилось на качестве жизни сотен тысяч туляков.

Сложившуюся ситуацию могут смягчить альтернативные законопроекты. Люди ждут от депутатов конкретных действий и решительных мер в интересах тех, кто добросовестно трудится на благо нашей страны, каждый день преодолевая трудности. Мы готовы действовать в интересах наших земляков на всех уровнях — от отдельных муниципалитетов до областного парламента. Надеюсь, жители региона ответственно и вдумчиво подойдут к голосованию и в новый состав Тульской област­ной Думы войдут достойнейшие из достойнейших.