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В Туле на ул. Рязанской «Лада Приора» врезалась в «девятку»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Рязанской «Лада Приора» врезалась в «девятку»

В аварии пострадала 17-летняя девушка.

15 июля в 21.25 в Туле на улице Рязанской 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительной информации, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ-2109.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 17-летняя пассажирка «девятки». Девушка получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 +2
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