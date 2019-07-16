В Туле на ул. Рязанской «Лада Приора» врезалась в «девятку»

Фото УГИБДД по Тульской области.

15 июля в 21.25 в Туле на улице Рязанской 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительной информации, перестраиваясь, не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ-2109.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 17-летняя пассажирка «девятки». Девушка получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.