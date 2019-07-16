новости
новости
Регистрация
Тулячка на 600 тысяч наказала застройщика ЖК «Вертикаль» на ул. Шухова
Фото из архива Myslo.

Тулячка на 600 тысяч наказала застройщика ЖК «Вертикаль» на ул. Шухова

Советский районный суд Тулы присудил ООО «Восход» неустойку 400 тысяч и штраф 200 тысяч за нарушение срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.

Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску Парешиной О. Б. к ООО «Восход».

Суд установил, что между тулячкой и ООО «Восход» 15 января 2015 года был заключен договор об участии в долевом строительстве. Ответчик обязался в предусмотренный договором срок с привлечением денежных средств истца осуществить строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома в Пролетарском районе Тулы. Согласно договору ООО «Восход» обязалось передать квартиру Парешиной О. Б. не позднее 1 июля 2017 года.

Свои обязательства по оплате истец исполнила в полном объеме. А вот акт приема-передачи квартиры был подписан лишь 11 февраля 2019 года.

Женщина направила в адрес ответчика претензию с требованием выплатить неустойку. Но ответчик оставил ее без ответа.

Суд пришел к выводу, что ответчик нарушил свои обязательства и что требования истца законны.

Решение было вынесено заочно. Суд решил: взыскать с ООО «Восход» в пользу Парешиной О. Б. неустойку в размере 400 000 рублей, штраф в размере 200 000 рублей. В доход МО г. Тула с ООО «Восход» также взыщут госпошлину в размере 5500 рублей.

Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:19 +9
Другие статьи по темам
Событие
ЖК Вертикальпроблемы дольщиковквартираулица Шуховастадион Кировец
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Рязанской «Лада Приора» врезалась в «девятку»
В Туле на ул. Рязанской «Лада Приора» врезалась в «девятку»
Сегодня Тулу с рабочим визитом посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Сегодня Тулу с рабочим визитом посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.