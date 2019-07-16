Тулячка на 600 тысяч наказала застройщика ЖК «Вертикаль» на ул. Шухова

Фото из архива Myslo.

Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску Парешиной О. Б. к ООО «Восход».



Суд установил, что между тулячкой и ООО «Восход» 15 января 2015 года был заключен договор об участии в долевом строительстве. Ответчик обязался в предусмотренный договором срок с привлечением денежных средств истца осуществить строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома в Пролетарском районе Тулы. Согласно договору ООО «Восход» обязалось передать квартиру Парешиной О. Б. не позднее 1 июля 2017 года.

Свои обязательства по оплате истец исполнила в полном объеме. А вот акт приема-передачи квартиры был подписан лишь 11 февраля 2019 года.