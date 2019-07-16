Тулячка на 600 тысяч наказала застройщика ЖК «Вертикаль» на ул. Шухова
Советский районный суд Тулы присудил ООО «Восход» неустойку 400 тысяч и штраф 200 тысяч за нарушение срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.
Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску
Суд установил, что между тулячкой и ООО «Восход» 15 января 2015 года был заключен договор об участии в долевом строительстве. Ответчик обязался в предусмотренный договором срок с привлечением денежных средств истца осуществить строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома в Пролетарском районе Тулы. Согласно договору ООО «Восход» обязалось передать квартиру
Свои обязательства по оплате истец исполнила в полном объеме. А вот акт приема-передачи квартиры был подписан лишь 11 февраля 2019 года.
Женщина направила в адрес ответчика претензию с требованием выплатить неустойку. Но ответчик оставил ее без ответа.
Суд пришел к выводу, что ответчик нарушил свои обязательства и что требования истца законны.
Решение было вынесено заочно. Суд решил: взыскать с ООО «Восход» в пользу
Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.