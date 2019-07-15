За три дня на тульских дорогах задержаны 50 нетрезвых водителей

Девять из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудники тульской Госавтоинспекции с 12 по 14 июля выявили 50 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Из них 21 привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, 20 – за отказ от медосвидетельствования. Девять задержанных ранее подвергались административному наказанию за аналогичное нарушение – теперь им грозит уголовная ответственность.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

За пьяную езду и отказ от освидетельствования нарушитель лишится права управления на срок от полутора до двух лет, а также заплатит штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч, принудительные работы, либо до двух лет лишения свободы.