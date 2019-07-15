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Осенью тульским почтальонам повысят зарплату
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Осенью тульским почтальонам повысят зарплату

Об этом сообщил руководитель «Почты России» Николай Подгузов.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона поблагодарил Николая Подгузова за активное участие в проекте по переходу на цифровое телевидение. Среди регионов «первой волны» у Тульской области самые высокие показатели – более 7000 семей приобрели ТВ-приставки в почтовых отделениях.

Николай Подгузов рассказал, что в числе приоритетов при формировании бюджета на 2020 год – ремонт и переезд отделений почтовой связи, а также увеличение зарплаты почтальонов. С 1 ноября она вырастет в среднем на 20%. Алексей Дюмин отметил, что правительство региона продолжит тесное сотрудничество с компанией:

Мы будем содействовать продвижению новых сервисов, способствующих повышению качества жизни туляков.

 

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +1
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