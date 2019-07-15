Осенью тульским почтальонам повысят зарплату
Об этом сообщил руководитель «Почты России» Николай Подгузов.
Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона поблагодарил Николая Подгузова за активное участие в проекте по переходу на цифровое телевидение. Среди регионов «первой волны» у Тульской области самые высокие показатели – более 7000 семей приобрели ТВ-приставки в почтовых отделениях.
Николай Подгузов рассказал, что в числе приоритетов при формировании бюджета на 2020 год – ремонт и переезд отделений почтовой связи, а также увеличение зарплаты почтальонов. С 1 ноября она вырастет в среднем на 20%. Алексей Дюмин отметил, что правительство региона продолжит тесное сотрудничество с компанией:
Мы будем содействовать продвижению новых сервисов, способствующих повышению качества жизни туляков.