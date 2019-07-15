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Какие улицы Тулы будут обесточены 16 июля

Какие улицы Тулы будут обесточены 16 июля

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут отключены от электроэнергии следующие дома:

  • Промышленный пр-д, 23,
  • п. Михалково: ул. Михалковская, 27, 2, 6-а, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 31,
  • ул. Самарская, 3, 24,
  • ул. Невская, 27, 29,
  • ул. Тверская, 35, 33,
  • ул. Окская, 2,
  • ул. Волжская, 26,
  • ул. Марата, 28, 30, 32,
  • ул. Кирова, 29, 29-б,
  • ул. Замочная, 100,
  • 2-й пр-д Гастелло, 1-11,
  • 3-й пр-д Гастелло, 10, 3,
  • ул. Ю. Фучика, 12,
  • ул. Гастелло, 3.
  • ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.), 39-61 (нечётн.),
  • ул. М. Расковой, 10-22,
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15,
  • ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • Мясново: пер. Санаторный, 6, 8, 8-а, 10,
  • ул. Санаторная, 4, 8-а, 8-22 (чётн.), 7,
  • 10-й пр-д, 24, 64-78 (чётн.),
  • пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • Одоевское шоссе, 56, 58, 27-а,
  • ул. Профсоюзная, 1-11,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36-64 (чётн),
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а-26 (чётн.), 25, 27,
  • ул. В. Краснослободская, 61-97, 10, 103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Рязанская, 44-б,
  • пер. Городской, 41,
  • ул. 2-а Песчаная, 42,
  • ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.),
  • 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 8-й Песчаный пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 168-174 (чётн.),
  • ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 24, 55, 52,
  • пер. Репина, 8-32 (чётн), 1-29 (нечётн), 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42,
  • ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • ул. Огарёва, 2-24,
  • ул. Кислородная, 1-27,
  • п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
  • 1-6-й Комарские пр-ды. 

 

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 0
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