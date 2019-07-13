Дома на ул. Пировской в Туле подключат к водопроводу

Жители улицы Пировской обратились в администрацию города с просьбой решить вопрос водоснабжения. И поэтому сегодня, 13 июля, состоялась встреча главы администрации Тулы Евгения Авилова и представителей АО «Тулагорводорканал» с жителями улицы.

На улице Пировской Привокзального округа 45 частных домовладений. Евгений Авилов отметил, что подключить их к сетям водоснабжения технически возможно, но необходима инициатива самих жителей: нужно коллективно, через старосту улицы, определить, какому количеству собственников домов необходима вода.

По действующему законодательству АО «Тулагорводоканал» заключает договора техприсоединения только с собственником земельного участка и объекта капстроительства на подключение к системе водоснабжения. Так как собственниками участков являются жители улицы Пировской, то договор техприсоединения может быть заключен только с ними, они должны будут обратиться с соответствующим заявлением.

Глава администрации города Тулы подчеркнул, что в первую очередь необходимо построить саму линию водоснабжения на улице Пировской. За счет муниципалитета будет выполнен проект сети и само строительство. Ориентировочные затраты на проектирование и работы по обеспечению водоснабжения составят примерно 8 миллионов рублей. Разводку к своим домам жители будут осуществлять самостоятельно, обратившись в АО «Тулагорводоканал».

- В этом году постараемся сделать проект. На следующий год будут заложены средства в бюджет на проведение воды и подключение к городской сети, - рассказал Евгений Авилов.

Также жители Пировской спросили, можно ли отремонтировать дорогу. Евгений Авилов поручил теруправлению на данном этапе организовать ремонт асфальтовой срезкой, отметив, что вопросом асфальтирования целесообразно заниматься после проведения водоснабжения:

- Проведем воду – следом сделаем и дорогу.

Жители пожаловались на перебои с электроснабжением, этот вопрос также будет взят на контроль.