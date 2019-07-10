Еще в двух районах Тульской области зафиксирована массовая гибель пчел. Более тысячи пчелосемей погибли в Веневском районе, еще около 70 — в Киреевском. Об этом Myslo рассказала президент региональной ассоциации пчеловодов Валентина Пенар.

– Несмотря на то, что сельхозпроизводители наслышаны, что идет массовое отравление, у нас такое ощущение, что они специально это делают, — говорит Валентина Петровна. — Предприятия продолжают обработку полей сильным препаратом.

В ассоциацию обратились пчеловоды из населенных пунктов Анишино, Дедиловские Выселки, Крюково и др. По неофициальным данным, у пасечников погибли миллионы пчел.

Отметим, что эта проблема очень остро стоит не только в Тульской области, но и в других регионах России: Татарстане, Башкирии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ульяновской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях и др.

Министерство сельского хозяйства РФ прокомментировало данную ситуацию:

– Минсельхоз России констатирует, что в связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству как подотрасли животноводства наносится значительный материальный ущерб. Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел, — цитирует ведомство РИА « Новости ».

Минсельхоз считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел.