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Еще в двух районах Тульской области зафиксирована массовая гибель пчел

Еще в двух районах Тульской области зафиксирована массовая гибель пчел

Волна отравлений докатилась до Веневского и Киреевского районов.

Еще в двух районах Тульской области зафиксирована массовая гибель пчел. Более тысячи пчелосемей погибли в Веневском районе, еще около 70 — в Киреевском. Об этом Myslo рассказала президент региональной ассоциации пчеловодов Валентина Пенар.

– Несмотря на то, что сельхозпроизводители наслышаны, что идет массовое отравление, у нас такое ощущение, что они специально это делают, — говорит Валентина Петровна. — Предприятия продолжают обработку полей сильным препаратом.

В ассоциацию обратились пчеловоды из населенных пунктов Анишино, Дедиловские Выселки, Крюково и др. По неофициальным данным, у пасечников погибли миллионы пчел.

Отметим, что эта проблема очень остро стоит не только в Тульской области, но и в других регионах России: Татарстане, Башкирии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ульяновской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях и др.

Министерство сельского хозяйства РФ прокомментировало данную ситуацию:

– Минсельхоз России констатирует, что в связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству как подотрасли животноводства наносится значительный материальный ущерб. Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел, — цитирует ведомство РИА «Новости».
 
Минсельхоз считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел.
 
– Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы, — отмечает министерство.
 

Ситуацию с массовой гибелью пчел в 11 районах Тульской области в конце июня также обсуждали на совещании, которое провел заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Пчеловоды Тульской области собирались обращаться в суд, чтобы сельхозпредприятия компенсировали им убытки.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:37 +3
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