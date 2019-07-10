Еще в двух районах Тульской области зафиксирована массовая гибель пчел
Волна отравлений докатилась до Веневского и Киреевского районов.
Еще в двух районах Тульской области зафиксирована массовая гибель пчел. Более тысячи пчелосемей погибли в Веневском районе, еще около 70 — в Киреевском. Об этом Myslo рассказала президент региональной ассоциации пчеловодов Валентина Пенар.
– Несмотря на то, что сельхозпроизводители наслышаны, что идет массовое отравление, у нас такое ощущение, что они специально это делают, — говорит Валентина Петровна. — Предприятия продолжают обработку полей сильным препаратом.
В ассоциацию обратились пчеловоды из населенных пунктов Анишино, Дедиловские Выселки, Крюково и др. По неофициальным данным, у пасечников погибли миллионы пчел.
Отметим, что эта проблема очень остро стоит не только в Тульской области, но и в других регионах России: Татарстане, Башкирии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ульяновской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях и др.
Министерство сельского хозяйства РФ прокомментировало данную ситуацию:
Ситуацию с массовой гибелью пчел в 11 районах Тульской области в конце июня также обсуждали на совещании, которое провел заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.
Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Пчеловоды Тульской области собирались обращаться в суд, чтобы сельхозпредприятия компенсировали им убытки.