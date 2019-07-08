На ул. Шоссейной в Туле рабочие бросили на обочине распиленное дерево

Фото очевидца

Местные жители считают, что это ставит под угрозу безопасность дорожного движения.

В редакцию Myslo обратились жители Косой Горы. Они рассказали, что в начале лета на улице Шоссейной, недалеко от пересечения с Щекинским шоссе, рабочие спилили старое дерево и бросили его на обочине дороги.

Больше месяца распиленный на части древесный ствол никто не вывозит. На этом участке дорога делает крутой поворот. Кроме того, там отсутствует уличное освещение.

В экстренной ситуации водители могут просто не успеть отреагировать на изменение дорожной обстановки и врезаться в лежащие практически на дороге пни.