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На ул. Шоссейной в Туле рабочие бросили на обочине распиленное дерево
Фото очевидца

На ул. Шоссейной в Туле рабочие бросили на обочине распиленное дерево

Местные жители считают, что это ставит под угрозу безопасность дорожного движения.

В редакцию Myslo обратились жители Косой Горы. Они рассказали, что в начале лета на улице Шоссейной, недалеко от пересечения с Щекинским шоссе, рабочие спилили старое дерево и бросили его на обочине дороги.

Больше месяца распиленный на части древесный ствол никто не вывозит. На этом участке дорога делает крутой поворот. Кроме того, там отсутствует уличное освещение.

В экстренной ситуации водители могут просто не успеть отреагировать на изменение дорожной обстановки и врезаться в лежащие практически на дороге пни.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:40 +3
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