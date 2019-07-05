На Казанской набережной в Туле открылась выставка репродукций мировых шедевров живописи

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Выставка приурочена к 100-летию Тульского музея изобразительных искусств. В нем же представлены все оригиналы работ, размещенных на баннерах.

В пятницу, 5 июля на Казанской набережной в Туле торжественно открылась выставка репродукций живописи из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

Прямо на деревянной заборе набережной разместились 15 репродукций мировых шедевров. Все оригиналы этих работ – гордость коллекции и визитная карточка музейного фонда живописи. Каждая картина представлена в большом формате, так что гости выставки могут рассмотреть её в мельчайших деталях. Это уникальный опыт для нашего города: в Туле подобные выставки не проводились ни разу.

Среди представленных работ – репродукции картин таких великих авторов как Иван Шишкин, Лука Джордано, Василий Поленов, Василий Кандинский, Казимир Малевич и других.

Главная изюминка выставки – репродукция картины «Адам и Ева» Доменико Фетти. В Тульском областном музее изобразительных искусств представлен первый вариант этой картины. Второй вариант, сделанный самим художником чуть позже, хранится в Лувре.

На выставке можно не только посмотреть на репродукции и сделать фото, но и расширить свой кругозор. Возле каждой работы есть краткой описание и размещен QR-код, который приведет к подробной информации о картине и художнике.

Создатели экспозиции уверены: такой необычный и современный формат поможет не только обратить внимание туляков и гостей города на мировые шедевры, но и привлечет новых посетителей в Тульский музей изобразительных искусств. Ведь именно там есть оригинальные полотна всех представленных работ.

На торжественном открытии выставки гостей поприветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Он напомнил собравшимся, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Алексея Дюмина о строительстве фондохранилища музея. Современное здание позволит не только хранить все шедевры в лучших условиях, но и чаще менять экспозиции, а также представлять их на различных площадках.

Оценила выставку и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина – Выставка называется «Искусство на заборе», это необычный молодежный и демократичный формат. Все сделано для того, чтобы все гости набережной могли насладиться мировыми шедеврами искусства. Выставка будет работать до конца лета, так что посмотреть ее успеют все желающие.

Кстати, для тех, кто хочет знать об искусстве больше, каждую пятницу в 18.00 будут организованы экскурсии. Точка сбора – прямо возле выставки на набережной.