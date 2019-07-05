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В Тульской области подорожал бензин
Фото из архива Myslo.

В Тульской области подорожал бензин

Такие данные предоставил Росстат.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 48 регионах РФ. Наиболее заметное подорожание — в Салехарде и Иркутске на 1,8% и 1,3% соответственно. В Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%.

По данным Росстата, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на автозаправках поднялись на 0,1%, Аи-98 подорожал на 0,2%.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России:

руб. за литр

  17 июня 24 июня 1 июля
Бензин автомобильный 44,40 44,43 44,47
в том числе марки Аи-92 42,11 42,13 42,17
Аи-95 45,45 45,48 45,52
Аи-98 50,95 50,98 51,07
Дизельное топливо 46,06 46,06 46,08

Почему растут цены? Эксперты считают, что это связано с окончанием действия соглашения правительства с нефтяниками.

Для сравнения: средние цены на бензин в Тульской области на конец мая и начало июля 2019 года:

  конец мая начало июля
бензин автомобильный 45,15 45,73
Аи-92 41,85 42,46
Аи-95 45,14 45,84
Аи-98 51,38 51,62
дизельное топливо 45,40 45,69

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:46 −4
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