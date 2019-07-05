Фото из архива Myslo.
В Тульской области подорожал бензин
Такие данные предоставил Росстат.
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 48
По данным Росстата, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на автозаправках поднялись на 0,1%, Аи-98 подорожал на 0,2%.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России:
руб. за литр
|17 июня
|24 июня
|1 июля
|Бензин автомобильный
|44,40
|44,43
|44,47
|в том числе марки Аи-92
|42,11
|42,13
|42,17
|Аи-95
|45,45
|45,48
|45,52
|Аи-98
|50,95
|50,98
|51,07
|Дизельное топливо
|46,06
|46,06
|46,08
Почему растут цены? Эксперты считают, что это связано с окончанием действия соглашения правительства с нефтяниками.
Для сравнения: средние цены на бензин в Тульской области на конец мая и начало июля 2019 года:
|конец мая
|начало июля
|бензин автомобильный
|45,15
|45,73
|Аи-92
|41,85
|42,46
|Аи-95
|45,14
|45,84
|Аи-98
|51,38
|51,62
|дизельное топливо
|45,40
|45,69
Другие статьи по темам
Место