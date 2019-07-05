новости
новости
Регистрация
В Туле запустят два новых автобусных маршрута
Фото из архива Myslo.

В Туле запустят два новых автобусных маршрута

Они будут работать по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда.

С 15 июля 2019 года в Туле запустят два новых автобусных маршрута: №71 «пос. Ударник — пос. Мясново» и №72 «мкр. Северная Мыза — Московский вокзал». Сообщается, что они будут работать по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда.

С расписаниями движения автобусов данных маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:57 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автобусный маршрутавтобусыпроезд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

FIT-окрошка и серия комби-блюд: «Есть Вкусно и Полезно» представил новинки лета
FIT-окрошка и серия комби-блюд: «Есть Вкусно и Полезно» представил новинки лета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.