Фото из архива Myslo.

Они будут работать по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда.

С 15 июля 2019 года в Туле запустят два новых автобусных маршрута: №71 «пос. Ударник — пос. Мясново» и №72 «мкр. Северная Мыза — Московский вокзал». Сообщается, что они будут работать по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда.

С расписаниями движения автобусов данных маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города здесь.