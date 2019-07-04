Фото из архива Myslo.
Психологи проведут консультации для семейных пар в честь Дня семьи, любви и верности
5 июля семейные пары и молодые люди, вступающие в брак, могут задать свои вопросы работникам «Кризисного центра помощи женщинам».
В этот день консультационные пункты будут работать в двух отделах ЗАГС по адресам:
- г. Тула, ул. Степанова, 34-а,
- г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 6.
Российский «день влюбленных» состоится 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.
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