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Психологи проведут консультации для семейных пар в честь Дня семьи, любви и верности
Фото из архива Myslo.

Психологи проведут консультации для семейных пар в честь Дня семьи, любви и верности

5 июля семейные пары и молодые люди, вступающие в брак, могут задать свои вопросы работникам «Кризисного центра помощи женщинам».

В этот день консультационные пункты будут работать в двух отделах ЗАГС по адресам:

  • г. Тула, ул. Степанова, 34-а,
  • г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 6.

Российский «день влюбленных» состоится 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 18:13 0
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