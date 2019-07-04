Итоги «мятных» выходных: более 1500 гигабайт трафика и 8 миллионов онлайн-зрителей в сети

Фото предоставлены пресс-службой компании МегаФон.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей в России завершился в Тульской области 30 июня.

В этом году «Дикая Мята» собрала почти 60 тысяч поклонников и любителей музыки в Тульской области. Киловатты звука и терабайты трафика — одни из главных составляющих фестиваля.



За все дни фестиваля абоненты МегаФона передали около 1500 гигабайт трафика в сети, из них более 90% – в сети в 4G (LTE). Для того чтобы обеспечить надёжный сигнал и высокие скорости мобильной передачи данных, МегаФон увеличил пропускную способность сети на площадке

фестиваля и установил мобильную базовую станцию.

Светлана Варнавская, директор Тульского регионального отделения МегаФон:

Светлана Варнавская – «Дикая Мята» — грандиозное музыкальное событие, и нам приятно быть его частью. Мы знаем, как наши абоненты ценят музыку, комфорт, цифровые услуги и стабильную связь. Поэтому мы обеспечили им максимально комфортное пребывание в период фестиваля. А тем, кто остался дома и смотрел нашу трансляцию в сети, отдельное спасибо! Вас было более 8 миллионов человек.



На фестивале работало несколько площадок, на которых прошло около 100 концертов популярных исполнителей. Под открытым небом можно было насладится выступлениями группы «Мумий Тролль», «Аквариум», The Hatters, «Дельфин», «Тараканы!», «Кирпичи», израильского дуэта Lola Marsh, Басты, Нейромонах Феофана, Марлины, Alai Oli. В перерывах между музыкальными сетами можно было провести время в специальной зоне МегаФона, оборудованной камерами хранения, пунктами зарядок смартфонов и удобными пуфами.



Для всех, кто в этом году не смог вживую увидеть выступления любимых артистов, МегаФон организовал онлайн-трансляцию концертов и эксклюзивные интервью с музыкантами о жизни, музыке, фестивале и новых творческих проектах. Посмотреть запись трансляции и заново окунуться в «мятную» атмосферу можно в сообществе МегаФона в VK.