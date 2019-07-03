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Губернатор поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Губернатор поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

«Уверен, что вы продолжите надежно защищать права и интересы участников дорожного движения», - говорится в обращении.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к работникам Госавтоинспекции:

- Уважаемые ветераны и сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! С каждым днем на дорогах региона становится больше автомобилей, повышается интенсивность движения, а, значит, возрастает и ваша роль.

Все большей ответственности, мужества, оперативности и терпения требует от вас решение таких важных задач, как соблюдение порядка на дорогах, предотвращение аварийных ситуаций, повышение дисциплины и культуры водителей. От ваших чётких и слаженных действий напрямую зависят здоровье и жизни людей.

Уверен, что вы продолжите надежно защищать права и интересы участников дорожного движения, обеспечивать безопасность жителей Тульской области.

Благодарю действующих сотрудников Госавтоинспекции за добросовестный труд, самоотдачу и преданность делу, а ветеранов – за передачу бесценного опыта молодым коллегам.

Желаю всем работникам службы здоровья, благополучия, энергии и успехов в вашем нелегком деле!

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 09:32 0
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Алексей Дюмин
Место
тульская Госавтоинспекция

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