За пять дней более 300 туляков оштрафованы за езду по встречной полосе

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Для профилактики аварий, связанных с выездом автомобилей на полосу встречного движения, сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области провели специальный рейд.

За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, предусмотрен штраф в 5000 рублей или лишения права управления на срок до 6 месяцев. В случае рецидива нарушитель может стать пешеходом на год.

С 21 по 25 июня было выявлено около 300 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. По всем эпизодам составлены административные материалы.

Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дороге, не отвлекайтесь во время движения! Учитывайте дорожные и погодные условия, соблюдайте ПДД и скоростной режим. Не подвергайте опасности себя и окружающих.